Blitzatlas: Hier gibt es die meisten Blitzeinschläge im Norden Stand: 18.07.2022 09:12 Uhr Die Stadt Emden ist im vergangenen Jahr Niedersachsens Blitz-Hochburg gewesen. Das norddeutsche Land mit den meisten Blitzeinschlägen war Schleswig-Holstein.

Wie aus dem am Montag veröffentlichten Siemens Blitzatlas 2021 hervorgeht, kam Emden im vergangenen Jahr auf fast 3,9 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. Damit liegt die Stadt in Niedersachsen ganz vorne und im bundesweiten Vergleich unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten auf Platz 19. Im landesweiten Ranking folgen mit Aurich und Wittmund ebenfalls ostfriesische Landkreise.

Blitzeinschläge: Schleswig-Holstein unter den Nordländern vorne

Spitzenreiter unter den Nord-Bundesländern ist Schleswig-Holstein mit einer Dichte von 1,67 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Es folgen Hamburg (1,66), Mecklenburg-Vorpommern (1,44) und Niedersachsen (1,18). Mit einer Blitzdichte von knapp 3,96 steht die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel bundesweit an 17. Stelle, in Mecklenburg-Vorpommern liegt der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 2,1 Blitzen pro Quadratkilometer vorne.

Wenige Blitze in Bremen und Hannover

Ganz weit hinten in dem Vergleich von 402 Städten und Landkreisen liegt Bremen mit Platz 400. In der Hansestadt schlugen 2021 nur knapp 0,3 Blitze pro Quadratkilometer ein. In der Region Hannover waren es 0,9 Blitzereignisse pro Quadratkilometer. Bundesweiter Spitzenreiter ist der Landkreis Starnberg in Bayern mit 7,6 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Die Landeshauptstadt mit den meisten Blitzeinschlägen ist München mit einem Wert von 4,4.

Nur Einschläge werden gezählt

Im vergangenen Jahr zählte der Blitz-Informationsdienst von Siemens insgesamt rund 491.000 Blitzeinschläge in Deutschland - das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Gezählt werden dabei nur Blitzeinschläge, sogenannte Erdblitze, aber keine Entladungen innerhalb der Wolken.

