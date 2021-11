Stand: 12.11.2021 08:52 Uhr Blindgänger? Drei Brücken in Wilhelmshaven werden untersucht

In Wilhelmshaven müssen im kommenden Jahr einige Brücken erneuert werden. Bei ersten Untersuchungen wurde entdeckt, dass an zwei Brücken im Stadtteil Siebethsburg und an einer Brücke im Stadtteil Altengroden möglicherweise noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Die entsprechenden Sondierungsarbeiten sollen am Montag beginnen.

