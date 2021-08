Stand: 25.08.2021 17:30 Uhr Bestatter betrügt bei Urnenbeisetzung - Bewährungsstrafe

Wegen Störung der Totenruhe ist ein Bestatter vom Amtsgericht Westerstede (Landkreis Ammerland) zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Außerdem muss er 5.000 Euro an ein Hospiz zahlen. Der Mann habe zwischen 2016 und 2019 mehrere Urnen bewusst falsch oder nicht befüllt, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Der Mann habe den Eindruck erwecken wollen, Bestattungen besonders schnell durchführen zu können, um sich so von der Konkurrenz abzugrenzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2021 | 06:30 Uhr