Stand: 12.06.2019 19:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bericht: Nebenkläger zweifelt Högel-Urteil an

Im Prozess gegen den verurteilten Mörder Niels Högel hat nun nach dem Verurteilten selbst offenbar auch ein Nebenkläger Revision gegen das Urteil des Landgerichts Oldenburg eingelegt. Nach einem Bericht der "Nordwest-Zeitung" will er den Freispruch überprüfen lassen, den Högel im Fall seines gestorbenen Vaters erhalten habe. Der Vater war demnach im Klinikum Oldenburg nach einer Herz-Operation unerwartet gestorben. In seinem Körper hätten Gerichtsmediziner später Rückstände des Betäubungsmittels Lidocain gefunden. Das Landgericht Oldenburg hatte Högel in der vergangenen Woche wegen 85-fachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ihn in 15 Fällen aber freigesprochen.

VIDEO: Lebenslang für Ex-Krankenpfleger Niels Högel (5 Min)

