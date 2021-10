Stand: 21.10.2021 17:57 Uhr Baugenehmigung für Windpark mit 83 Windrädern in der Nordsee

Ein großer Windpark mit 900 Megawatt Leistung darf in der Deutschen Bucht gebaut werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg teilte am Donnerstag mit, es habe den Planfeststellungsbeschluss für das Projekt "Borkum Riffgrund 3" des dänischen Unternehmens Örsted erlassen. Der Windpark liegt etwa 53 Kilometer von der Insel Borkum und 55 Kilometer von der Insel Juist entfernt in der Nordsee. Auf 75 Quadratkilometern Fläche sollen 83 Windräder gebaut werden. Sie werden 242 Meter über dem Meeresspiegel aufragen. Die Rotoren haben eine Spannweite von 200 Metern. Das Unternehmen will spätestens ab 2025 mit dann sechs Windparks 2,5 Millionen Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.10.2021 | 14:30 Uhr