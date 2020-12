Stand: 18.12.2020 15:46 Uhr Bassum: Pflegeheim schließt nach Corona-Ausbruch

Wegen zahlreicher Corona-Infektionen wird das Pflegeheim "Eichenhof" in Bassum (Landkreis Diepholz) erst einmal geschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben des Landkreises sind sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Mitarbeitende erkrankt. Die Personen könnten nicht mehr pflegerisch versorgt werden, heißt es. Deshalb wurden 24 Bewohnerinnen und Bewohner des Heims am Freitag in das Diepholzer Krankenhaus verlegt, wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte. Schon in den vergangenen Tagen seien einige Bewohner zur stationären Behandlung eingeliefert worden.

