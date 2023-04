Baltrum: Unbekannte Substanz in Dünen entdeckt Stand: 21.04.2023 18:59 Uhr In den Dünen von Baltrum hat ein Spaziergänger eine unbekannte dunkle Substanz entdeckt. Spezialkräfte der Feuerwehr rückten aus, um den Stoff zu untersuchen. Noch ist unklar, um was es sich handelt.

Der Spaziergänger hatte die zähe schwarze Masse am Donnerstag weit im Osten der ostfriesischen Insel abseits des Weges in den Dünen entdeckt. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr und das Ordnungsamt. Baltrumer Feuerwehrleute legten eine Fläche von etwa drei Quadratmetern frei, in der sich der teils zähflüssige Stoff befand. Die Inselwehr alarmierte den Kreisbrandmeister des Landkreises Aurich.

Labor auf dem Festland untersucht unbekannt Substanz

Am Freitag rückten dann Spezialisten des Gefahrgutzuges der Feuerwehr Sandhorst und des ABC-Zuges der Feuerwehr Osterhusen auf Baltrum an. Sie untersuchten den Stoff mithilfe von Messgeräten. Um was es sich genau handelt, wissen die Einsatzkräfte bislang nicht. Alexander Gutbier-Wach, Gemeindebrandmeister der Baltrumer Feuerwehr vermutet, dass es sich um eine Art Bitumen handelt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Eine Probe der Substanz wird jetzt in einem Labor auf dem Festland untersucht. Mit einem Untersuchungsergebnis wird Anfang kommender Woche gerechnet.

