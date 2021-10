Stand: 10.10.2021 11:21 Uhr Bakum: Radfahrerin nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Bakum (Landkreis Vechta) hat am Sonnabend eine 25-jährige Radfahrerin lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei wurde sie vom Wagen eines betrunkenen 41-Jährigen erfasst, als sie von einem Radweg auf die Straße fuhr. Die Frau kam in ein Krankenhaus in Oldenburg. Bei dem Autofahrer wurde laut Polizei ein Atemalkoholwert von 0,84 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

