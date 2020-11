Stand: 15.11.2020 11:24 Uhr Bakum: Junge durch Hundebisse schwer verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist in Bakum (Landkreis Vechta) von Hunden schwer verletzt worden. Zwei Rottweiler hätten das Kind am Sonnabend nahe eines Ackers angegriffen und in die Beine gebissen, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge konnte durch das beherzte und selbstlose Eingreifen von Passanten Schlimmeres verhindert werden. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.11.2020 | 11:00 Uhr