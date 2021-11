Stand: 03.11.2021 07:45 Uhr Bahnunternehmen klagen über Kosten für Graffiti-Entfernung

Graffiti-Attacken auf Züge des öffentlichen Nahverkehrs finden in Niedersachsen und Bremen fast täglich statt. Wie die Nordwestbahn, die Deutsche Bahn (DB) und die Bundespolizei Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, ist der Trend zwar rückläufig, aber die Zahl der Attacken liegt immer noch auf einem sehr hohen Niveau. In diesem Jahr sei an den Zügen der Nordwestbahn zusammengerechnet eine Fläche von 4.000 Quadratmetern besprayt worden. Besonders betroffen sei das Regio-S-Bahn-Netz im Umkreis von Bremen. Die Entfernung der Graffitis kostet das Unternehmen in diesem Jahr schätzungsweise 125.000 Euro. Bei der Deutschen Bahn belief sich der Schaden im Jahr 2020 deutschlandweit auf 38 Millionen Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.11.2021 | 07:30 Uhr