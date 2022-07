Stand: 15.07.2022 20:08 Uhr Bahnmitarbeiter holt Hund am Bahnhof Bremen aus Gleisbett

Was hätte alles passieren können, wenn "Danny" einem aufmerksamen Lokführer nicht aufgefallen wäre. Der Bahnmitarbeiter hatte den Hund am Freitag am Hauptbahnhof Bremen zwischen den Gleisen 1 und 2 entdeckt - und kurzerhand aus dem Gleisbett geholt. Polizisten nahmen das Tier an die Leine und versorgten es mit Wasser. Wie sich herausstellte war "Danny" ausgebüxt. Er konnte sicher und unverletzt zu seinen Besitzern zurückgebracht werden.

