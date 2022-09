Stand: 15.09.2022 07:43 Uhr Bad Zwischenahn: Zwei Tote bei schwerem Unfall

Bei einem Unfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, kam bei der 83-jährigen Beifahrerin jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle. Die 89-jährige Fahrerin wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie ihren Verletzungen, wie die Polizei später mitteilte. Zuvor war der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben frontal gegen einen Baum geprallt. Weitere Autos waren laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.

