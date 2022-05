Stand: 16.05.2022 11:54 Uhr Bad Zwischenahn: Jugendlicher bedroht Mann mit Messer

Ein 14-jähriger Schüler soll am Sonntag in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mit gezücktem Messer auf einen 35-Jährigen zugelaufen sein. Laut Polizei hatte der Erwachsene zuvor eine Gruppe Jugendlicher angesprochen, weil diese Glasflaschen zerschlugen. Daraufhin wurde er nach eigener Aussage von einem der Jungen zunächst beleidigt. Danach habe dieser das Messer gezogen. Die Polizei stellte die drei Jungen. Bei zwei von ihnen wurden Messer gefunden. Ein weiteres entdeckten die Beamten in einem Mülleimer. Gegen den 14-Jährigen Hauptverdächtigen wird ermittelt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gegeben, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 bei der Polizei zu melden.

