Baby totgeschüttelt: Mann zu 13,5 Jahren Haft verurteilt Stand: 11.02.2022 15:00 Uhr Das Landgericht Oldenburg hat einen 24-Jährigen wegen Totschlags zu 13 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Damit blieb es nur knapp unter der Höchststrafe für Totschlag von 15 Jahren.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im März 2021 in Emstek (Landkreis Cloppenburg) die drei Monate alte Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin in deren Abwesenheit durch Schütteln und Schlagen auf eine harte Oberfläche tötete. Der Richter sprach von einer "erbärmlichen Tat". Das sei kein Unfall gewesen, sondern schiere Gewalt eines Erwachsenen gegen ein Baby. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Mann verprügelte Mutter am Tag vor der Tat

Bis zuletzt hatte der 24-Jährige aus Emstek die Tat bestritten. Er beschuldigte die Mutter, ihre Tochter zu Tode geschüttelt zu haben. Die Beweislage war laut Schwurgerichtskammer aber eindeutig: Die Mutter wurde einen Tag vor der Tat von dem Angeklagten so heftig verprügelt, dass sie dazu gar nicht in der Lage gewesen sei. Eine Psychologin bescheinigte dem Mann die volle Schuldfähigkeit. Er nehme zwar Drogen, laut des Angeklagten aber nur während der Arbeit, um die harte Tätigkeit als Helfer in der Geflügelhaltung ertragen zu können. Die Kammer sei von seiner Schuld überzeugt gewesen, so ein Sprecher des Landgerichts. Deshalb habe das Urteil auch zweieinhalb Jahre über der Forderung der Staatsanwaltschaft gelegen.

