Stand: 16.07.2022 10:29 Uhr Autoreifen im Kornfeld entsorgt - Mähdrescher beschädigt

Ein Mähdrescher ist am Freitagabend im Landkreis Vechta bei Mäharbeiten in illegal entsorgte Autoreifen geraten. Dabei wurde die teure Maschine erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe war zunächst noch nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte die weiß lackierten Altreifen vom nahegelegenen Ausweichparkplatz des Heidesees auf das Feld bei Holdorf geworfen haben. Die Polizei in Damme hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

