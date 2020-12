Stand: 07.12.2020 14:30 Uhr Autofahrerin nach Unfall auf der B72 in Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall auf der B72 in der Nähe von Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist am Montagmorgen eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die 60-jährige Frau in einer Nothaltebucht gestoppt , um zu wenden. Bei dem Manöver übersah sie einen herannahenden Kleinlastwagen. Der 55-jährige Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau aus dem Wrack befreien. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Strecke musste während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.12.2020 | 17:00 Uhr