Stand: 09.11.2020 15:20 Uhr Autobahnabfahrt Achim-Ost ab Sonnabend wieder frei

Nach viereinhalb Monaten Bauzeit können die Autofahrer in Achim und Umgebung in Kürze aufatmen: Ab Sonnabend wird die Autobahnabfahrt Achim-Ost an der A27 aus Richtung Bremen wieder für den Verkehr freigegeben. Für das künftige Amazon-Verteilzentrum wurden die umliegenden Straßen und die Autobahnabfahrt Achim-Ost verbreitert. Während der Sperrung staute sich der Verkehr häufig auf der Ausweichstrecke, die durch die Stadt führt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.11.2020 | 14:30 Uhr