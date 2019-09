Stand: 14.09.2019 14:50 Uhr

Auto stürzt in die Aller, Fahrerin geht nach Hause

Das scheinbar unbekümmerte Verhalten einer Frau aus Verden hat in der Nacht zu Sonnabend einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Das Auto der 24-Jährigen stürzte offenbar unbeabsichtigt in die Aller und versank. Statt jedoch die Polizei zu benachrichtigen, ging die Frau einfach nach Hause, als hätte sie ihren Wagen ganz normal abgestellt. Entdeckt worden war der Wagen zuvor nur zufällig: Ein Autofahrer hatte von einer nahen Brücke aus Licht im Fluss gesehen und bei näherem Hinschauen den Pkw entdeckt - unter Wasser und mit eingeschaltetem Abblendlicht. Die Suche nach einem Insassen zog einen Großeinsatz nach sich.

Videos 01:13 Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. Video (01:13 min)

"Ich habe eine Pause gemacht"

Laut Polizei stiegen zwei Beamte in die Aller, konnten aber im Fahrzeug niemanden finden. Polizeihunde und ein Hubschrauber wurden angefordert, dazu Taucher und Retter der DLRG-Kräfte. Doch blieb die Suche am Ufer und im Fluss erfolglos, bis die Beamten die 24-jährige Halterin schließlich fanden - und zwar unter ihrer Anschrift und völlig unversehrt. Ihre Erklärung: Sie habe an der Aller eine Pause gemacht und ihr Auto wohl nicht ausreichend gesichert. Der Wagen sei dann in den Fluss gestürzt. Dann sei sie schlicht nach Hause gegangen.

Die Frau müsse nun eventuell die aufwendige Suche nach ihr bezahlen, so ein Polizeisprecher. Ermittelt werde auch wegen eines möglichen Umweltdeliktes.