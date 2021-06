Stand: 17.06.2021 17:35 Uhr Auto prallt gegen Lkw: Mann stirbt, Schwangere verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 bei Cloppenburg ist ein 31-Jähriger Beifahrer ums Leben gekommen. Seine im siebten Monat schwangere Ehefrau hatte am Steuer gesessen und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Oldenburg geflogen. Nach Angaben der Polizei wollte die 26-Jährige am Donnerstagnachmittag auf der Strecke in Richtung Friesoythe einen anderen Wagen überholen. Dabei kam wahrscheinlich der mit Steinen beladene Anhänger ins Schlingern. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Sattelzug mit Auflieger. Der 43-jährige Lkw-Fahrer kam vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus.

VIDEO: Tragischer Unfall auf B72: Pkw rammt Lkw frontal (1 Min)

