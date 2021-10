Stand: 30.10.2021 10:42 Uhr Auto prallt gegen Ampelmasten - Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Cloppenburg sind am späten Freitagabend zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 28-jähriger Autofahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen. Er war den Angaben zufolge zu schnell unterwegs. Das Auto fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte gegen Ampelmasten. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn. Er und sein 21-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

