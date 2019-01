Stand: 07.01.2019 11:36 Uhr

Auto in Hafenbecken: Nach Mann stirbt auch Ehefrau

In Wilhelmshaven ist am Sonntag ein Auto mit einem Ehepaar ins Becken des Nassauhafens gerollt und versunken. Der 81 Jahre alte Mann starb an der Unfallstelle, seine 79-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie starb am Montag in einem Krankenhaus.

Wilhelmshaven: Auto versinkt in Hafenbecken 06.01.2019 19:00 Uhr Ein Fahrzeug aus Wilhelmshaven ist am Sonntagnachmittag ins Hafenbecken des Nassauhafens gerollt. Eine Person starb, eine weitere wurde ins Krankenhaus gebracht.







Zeugen alarmieren die Feuerwehr

Passanten hatten den Vorfall am Sonntagnachmittag beobachtet und umgehend versucht, den beiden zu helfen. Sofort alarmierte Rettungskräfte zogen die beiden Insassen aus dem Wasser, dabei waren auch Feuerwehrtaucher im Einsatz. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauerten an.

