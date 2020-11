Aus Leer an den Baum: Meisenknödel aus Ostfriesland Stand: 10.11.2020 21:07 Uhr Egal ob Blaumeise, Kohlmeise oder Rotkehlchen - sie alle lieben Meisenknödel. Viele der kleinen Bällchen, die in diesem Winter wieder an Bäumen und Sträuchern hängen, kommen aus Leer in Ostfriesland.

10.000 Knödel pro Stunde stellt das Familienunternehmen in Leer her. Dafür hat der Betrieb eine fast einzigartige Knödelmaschine. Damit werden zunächst die Zutaten zusammengerührt und erwärmt. Dann wird die Masse auf eine große Walze mit knödelgroßen Mulden gepresst. Exakt 90 Gramm schwere Bällchen landen dann auf einem Fließband und wandern weiter in einen Kühlraum - bis sie schließlich verpackt werden.

Zusammenarbeit mit Ornithologen

Vögel seien wählerisch, sagt Geschäftsführer Gerd Schierhold. Deswegen arbeite das Unternehmen eng mit dem Max-Planck-Institut für Ornithologie zusammen, um das Futter gut abzustimmen. So bestehen die Knödel aus gut 20 Komponenten, unter anderem aus Körnern, Nüssen und getrockneten Insekten.

