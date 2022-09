Aurich: Ursache für Feuer im Krankenhaus weiter unklar Stand: 12.09.2022 14:02 Uhr Zwei Tage nach dem Brand in der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich ist die Ursache noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen weiter. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Das Feuer war am Sonnabendmorgen in einem Fachärztebereich im vierten Stock der Klinik ausgebrochen. Es brannte in der Endoskopie, in der unter anderem Magen- und Darmspiegelungen vorgenommen werden. Am Wochenende befinden sich dort laut Klinik keine Mitarbeitenden oder Patienten. Nach Angaben des Krankenhauses entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Feuerwehr konnte Brand schnell löschen

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Vorsichtshalber wurden jedoch rund 60 Patientinnen und Patienten aus zwei benachbarten Stationen und dem Kreißsaal innerhalb des Krankenhauses verlegt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und binnen einer Stunde löschen.

Fachärztebereich bis auf Weiteres geschlossen

Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde der gesamte Fachärztebereich der Ubbo-Emmius-Klinik in Mitleidenschaft gezogen. "Bis auf Weiteres" könne dieser daher nicht genutzt werden, so die Polizei. Patientinnen und Patienten, die Anfang dieser Woche Termine in der Pulmologie und der Gastroenterologie haben, sollen sich laut Klinik telefonisch melden.

Die Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich gehört gemeinsam mit den Kliniken in Norden und Emden zu einem Klinikverbund in Ostfriesland.

