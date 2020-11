Auftrag für Eurofighter sichert Jobs bei Premium Aerotec Stand: 06.11.2020 13:50 Uhr Der Flugzeughersteller Premium Aerotec im Landkreis Friesland profitiert von einem Auftrag des Bundes für 38 neue Eurofighter. In Varel werden die Bauteile hergestellt.

Der Beschluss des Haushaltsausschusses sei eine positive Nachricht für die Standorte der Luftfahrtindustrie an der Küste und deren Zulieferer, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller. Die Branche stehe derzeit vor großen Herausforderungen. "Ich gehe aber davon aus, dass bei Airbus jetzt weniger Stellen abgebaut werden müssen als angekündigt", sagte die stellvertretende Verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion zu NDR 1 Niedersachsen. Gleiches gelte für die Tochter Premium Aerotec.

Abgeordnete Möller: Airbus verliert mit Stellenabbau Know-how

Das Werk in Varel profitiere unmittelbar davon, den Auftrag für neue Eurofigher vorzuziehen, sagte Möller weiter. An dem Standort werden die Rumpfmittelteile für das Kampfflugzeug hergestellt. Damit könne ein Teil der corona-bedingten Krise in der Luftfahrtbranche nun durch den militärischen Auftrag ausgeglichen werden. Nun sei es an Airbus, sich zu bewegen und dafür zu sorgen, dass wichtiges Know-how in der Belegschaft nicht durch Stellenabbau verloren gehe, so Möller.

