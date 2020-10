Atomkraftgegner rechnen mit Castor-Transport Anfang November Stand: 01.10.2020 15:15 Uhr In der Wesermarsch rechnen Atomkraftgegner damit, dass der Castor-Transport Anfang November im Hafen von Nordenham eintrifft. Sie fordern Angaben darüber, ob die Transportschiffe auch geeignet sind.

"Nach unseren Informationen müssen wir mit dem Castor-Transport ein paar Tage vor oder nach dem 1. November rechnen", sagte Hans-Otto Meyer-Ott vom Arbeitskreis Wesermarsch am Donnerstag. Er forderte klare Angaben darüber, ob die infrage kommenden Schiffe überhaupt für den Transport geeignet seien.

VIDEO: Niedersachsen protestieren gegen Atommüll (1 Min)

Atomkraftgegner: "Ankunft zu 99 Prozent in Nordenham

In der vergangenen Woche hatte die beauftragte Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) mitgeteilt, dass die Vorbereitungen für den im Frühjahr wegen des Coronavirus verschobenen Rückführungstransport von Sellafield (Großbritannien) nach Biblis (Hessen) wieder aufgenommen worden seien. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hatte zuvor eine entsprechend geänderte Transportgenehmigung erteilt. Ein konkretes Datum hatte die Behörde noch nicht mitgeteilt - nur dass der Transport bis Ende dieses Jahres erfolgen solle. Auch der Anlaufhafen Nordenham wurde nicht bestätigt. Davon geht Meyer-Ott aber zu "99 Prozent" aus.

Gegner wollen "Castor-Alarm" auslösen

Wie Meyer-Ott weiter sagte, beobachte man den Hafen Sellafield vor Ort und die vier für den Transport infrage kommenden Schiffe auch über das Internet. "Von Sellafield bis Nordenham sind es etwa zwei Seetage", so Meyer-Ott. Sobald gesicherte Erkenntnisse über den Start des Transports vorlägen, werde der sogenannte Castor-Alarm ausgelöst und es würden Protest-Gruppen von der Wesermarsch bis nach Biblis informiert. Ursprünglich war der Transport von sechs Behältern mit radioaktiven Abfällen ab 1. März dieses Jahres vorgesehen gewesen.

Sind Schiffe sicher und geeignet?

Die Atomkraftgegner forderten vom Bundesamt Angaben, inwieweit die die vier aus seiner Sicht infrage kommenden Transportschiffe sicher und geeignet seien. Es müsse eine Situation wie 2012 vermieden werden, als ein Schiff kurz nach einem Castor-Transport nach Deutschland wegen Sicherheitsmängeln habe verschrottet werden müssen, warnte der Arbeitskreis Wesermarsch in einem Schreiben an die Behörde.

Innenministerium: Polizei bereitet sich auf Castor-Einsatz vor

Das niedersächsische Innenministerium verwies darauf dass die die Prüfung in die Zuständigkeit des Bundesamtes falle. Deutschland habe sich durch völkerrechtliche Verträge zur Rücknahme der bei der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente in Sellafield anfallenden radioaktiven Abfälle verpflichtet. Daraus ergebe sich der polizeiliche Auftrag, einen sicheren Transport der Castorbehälter zu gewährleisten. Die Polizei in Niedersachsen bereite sich derzeit auf einen entsprechenden Einsatz im vierten Quartal 2020 vor.

