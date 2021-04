Stand: 13.04.2021 17:40 Uhr Arbeiter nach Unfall mit Betonteilen schwer verletzt

Bei Arbeiten an der Bahnstrecke in Rastede im Ammerland ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Laut Polizei half ein 28-Jähriger beim Verladen von Betonfertigteilen, die von einem Kranwagen abgesetzt wurden. Die fünf Tonnen schweren Betonteile kippten beim Absetzen etwas zur Seite. Dabei kam der Arbeiter mit seinen Beinen unter die Last und wurde eingeklemmt. Dem Kranfahrer gelang es, die noch hängende Last abzufangen und anzuheben, so dass der Mann befreit werden konnte. Er wurde an den Beinen schwer verletzt.

