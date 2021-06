Stand: 24.06.2021 07:54 Uhr Apen: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Apen (Landkreis Ammerland) hat am Mittwochnachmittag ein 53-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von einem Traktor erfasst. Der 21-jährige Fahrer hatte den Biker beim Abbiegen auf ein Feld offenbar übersehen. Der 53-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand Totalschaden.

