Stand: 18.08.2021 12:43 Uhr Angriff auf Radfahrer in Bremervörde - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Angriff auf einen Radfahrer Zeugen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hat am Montagabend ein 16-Jähriger in der Nähe eines Supermarkts in der Neuen Straße in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) einen 23-Jährigen angegriffen. Zwischen 21 und 21.30 Uhr habe der Jugendliche den Mann geschlagen, während dieser noch auf dem Fahrrad saß. Anschließend habe er das Opfer zu Boden gezerrt und getreten. Es sollen mehrere Zeugen vor Ort gewesen sein. Zudem seien Autofahrer unterwegs gewesen, die auf die Situation aufmerksam geworden sein könnten. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (04761) 994 50 um Hinweise.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.08.2021 | 13:30 Uhr