Stand: 03.05.2020 18:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Angespannte Stimmung" an Bord der "Mein Schiff 3"

Auf dem in Cuxhaven unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" mit knapp 3.000 Personen an Bord liegen offenbar mehr und mehr die Nerven blank. Am Sonnabend mussten nach NDR Informationen Polizeibeamte aus Cuxhaven auf das Schiff, weil Mobiliar zerschlagen wurde. Crewmitglieder beklagen dazu gegenüber dem NDR "knastähnliche Zustände" in den teils fensterlosen Kabinen. "Wir wissen, dass die Stimmung an Bord der 'Mein Schiff 3' durchaus angespannt ist", sagte eine Sprecherin der Reederei TUI Cruises.

Milde Symptome bei infizierter Person

Teile der Besatzung waren seit mehr als 50 Tagen nicht an Land. An Bord des Schiffes wurde bei einem Crew-Mitglied das Coronavirus nachgewiesen. Nun soll die komplette Besatzung getestet werden. Mit Ergebnissen wird für Montagabend gerechnet. Das infizierte Besatzungsmitglied liegt nach Angaben der Reederei TUI Cruises inzwischen auf der Isolierstation des Klinikums in Cuxhaven. Es habe nur milde Symptome und sei wohlauf.

Havariekommando übernimmt im Notfall

229 der Besatzungsmitglieder, die engeren Kontakt zu der infizierten Person hatten, wurden bereits getestet. Bei allen sei das Ergebnis negativ ausgefallen, so TUI Cruises weiter. Die übrigen Menschen werden nun von einem "Abstrich-Team" untersucht. Sollte eine größere Zahl an Corona-Infizierten feststehen, übernimmt das Havariekommando in Cuxhaven den Fall und bestimmt, wo das Schiff einläuft. Als Quarantänehäfen kommen Wilhelmshaven, Bremerhaven und Hamburg infrage.

110 Besatzungsmitglieder von Bord gegangen

Touristen sind nicht an Bord. Die Behörden in Cuxhaven haben über das Schiff eine strenge Quarantäne verhängt, niemand darf von Bord gehen. Allerdings haben nach Angaben des Landkreises Cuxhaven etwa 110 Crew-Mitglieder das Schiff bereits am Donnerstag verlassen, um in ihre Heimatländer zu reisen. Sie seien kontaktiert und angewiesen worden, sich gemäß den gesetzlichen Vorschriften in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben.

"Keine Gefahr für Bevölkerung in Cuxhaven"

Aufgrund der strikten Quarantäne, unter der die Besetzung steht, sehen Cuxhavens Landrat Kai-Uwe Bielefeld (parteilos) und Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) nach eigenen Angaben keine Gefahr, dass sich das Virus in Cuxhaven ausbreiten könnte. Der Liegeplatz sei seit der Ankunft des Schiffes ohnehin weiträumig abgesperrt. Die Cuxhavener Behörden hatten TUI Cruises ein Anlaufen unter anderem deshalb erlaubt, weil die Reederei versichert hatte, dass alle Crew-Mitglieder symptomfrei seien und bereits seit mehr als vier Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt hatten.

Doch noch Kontakt zur Außenwelt?

TUI Cruises hatte "Mein Schiff 3" als eine Art "Sammeltaxi" für die Besatzungsmitglieder der TUI-Flotte im Mittelmeer und auf den Kanarischen Inseln eingesetzt. Am 23. März seien die letzten Passagiere von Bord gegangen - das sei der letzte Kontakt zur Außenwelt gewesen, so TUI Cruises. Auf der offiziellen Internetseite der Hafenbehörde von Santa Cruz auf Teneriffa gibt es allerdings einen Eintrag zu "Mein Schiff 3": Demnach hat das Kreuzfahrtschiff den Hafen am 17. April angelaufen, lag dort über Nacht und hat ihn erst am Abend des 18. April verlassen. Diese Informationen von NDR Niedersachsen waren auch dem Corona-Krisenstab im Cuxhavener Kreishaus neu.

