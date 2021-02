Stand: 11.02.2021 20:30 Uhr Amtshilfe: Eine Panzerdivision im Kampf gegen Corona

Die Bundeswehr rechnet noch mit einem monatelangen Einsatz Tausender ihrer Soldaten gegen die Corona-Pandemie. Die Amtshilfe für zivile Stellen werde mindestens bis Ende des Jahres die "wesentliche Operationslinie" bleiben, sagte der Kommandeur der 1. Panzerdivision, Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart, am Donnerstag in Oldenburg. Seine Division organisiert als regionaler Führungsstab West die Hilfe in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen-Anhalt. Gut 4.000 Soldatinnen und Soldaten seien aktuell in diesem Raum im Einsatz. Insgesamt binde die Corona-Amtshilfe etwa 8.000 Bundeswehrangehörige im Bereich des Führungsstabes West, so von Sandrart.

