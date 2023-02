Stand: 24.02.2023 11:01 Uhr Amtsgericht Wilhelmshaven sucht neue Jugendschöffen

Die Stadt Wilhelmshaven sucht für das Amtsgericht neue Jugendschöffen. Jeweils 16 Haupt- und Ersatzschöffen sucht die Stadt für die Amtsperiode 2024 bis 2028. Auch die Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts sucht noch vier Ehrenamtliche. Schöffen sollen sich als "Stimme des Volkes" mit in Hauptverhandlungen und in die Urteilsfindung einbringen. Damit soll die Unabhängigkeit der Justiz garantiert werden. Sie dürfen zwischen 25 und 69 Jahre alt sein. Wer sich für das Amt interessiert, kann sich beim Jugendamt in Wilhelmshaven unter (04421) 16-1644 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.02.2023 | 13:30 Uhr