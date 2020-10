Stand: 11.10.2020 18:37 Uhr Ammerland: Zwei Kinder bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Apen (Landkreis Ammerland) sind am Sonntag zwei zwölf und 13 Jahre alte Kinder lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte am Sonntagmittag ein Autofahrer in einer Kurve einen anderen Wagen überholen. Nach ersten Erkenntnissen seien beide Fahrzeuge dabei zusammengestoßen, so ein Sprecher. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Auf dem Rücksitz seines Wagens saßen die beiden Kinder - sie wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer selbst wurde nur leicht verletzt. Die drei Insassen des anderen Wagens erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

VIDEO: Verkehrsunfall im Ammerland: Zwei Kinder in Lebensgefahr (1 Min)

