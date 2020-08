Stand: 31.07.2019 14:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Achim: Amazon kann Logistikzentrum bauen

Der Versandhändler Amazon ist einen Schritt weiter auf seinem Weg zu einem Logistikzentrum in Achim. Der Landkreis Verden hat grünes Licht für das Bauvorhaben gegeben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Landkreis habe das Bauvorhaben von Amazon im Wesentlichen unverändert genehmigt, sagte Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg dem NDR. Parkplätze und Gebäude können damit auf einer Gewerbefläche an der Autobahnabfahrt Achim-Ost so errichtet werden wie von Amazon beabsichtigt. Damit könne die Baugrube jetzt ausgehoben werden, bestätigte der für den Bau zuständige Mitarbeiter des Landkreises, Joachim Kmetsch.

