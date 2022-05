Stand: 04.05.2022 11:08 Uhr Aktionsbündnis startet Petition für wohnortnahe Geburtshilfe

Das Niedersächsische Aktionsbündnis "Gesundheit rund um die Geburt" mit Sitz in Aurich sieht die wohnortnahe Versorgung von werdenden Müttern in Gefahr - und hat eine Petition gestartet. Das Bündnis begründet dies damit, dass im Entwurf zum überarbeiteten niedersächsischen Krankenhausgesetz vorgesehen ist, die Geburtshilfe als Fachabteilung einzustufen. Damit würde die Erreichbarkeit eines Kreißsaals auf 45 Minuten hochgesetzt, so eine Sprecherin des Bündnisses. Man setze sich dagegen für eine wohnortnahe Geburtshilfe in der Grundversorgung ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik