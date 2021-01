Stand: 09.01.2021 14:00 Uhr Ab September: Mehr Züge fahren schneller an die Küste

Die deutsche Bahn will mit weiteren ICE-Verbindungen Urlauber an die Nordsee bringen. Ab 11. September sollen an den Wochenenden vier ICE von Stuttgart und Köln bis nach Norddeich Mole fahren. Diese sollen die langsameren Intercity-Züge ersetzen, die normalerweise an den Wochenenden auf der Strecke fahren. Die Bahn will damit die Strecke bis nach Ostfriesland attraktiver machen, sagte eine Bahnsprecherin NDR 1 Niedersachsen. Daneben sollen auch die Intercity-Züge häufiger fahren - beispielsweise werde die Linie Köln-Norddeich Mole, die bisher nur in der Sommersaison fuhr, künftig auch im Winter angeboten. Auch eine ICE-Verbindung von München bis nach Norddeich werde derzeit geprüft, hieß es.

