Stand: 27.04.2020 08:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A29: Lkw mit Grillfleisch kippt um

Ein Unfall auf der Autobahn 29 im Landkreis Oldenburg hat am Sonntagabend über Stunden für Probleme gesorgt. Nach Angaben der Polizei kam ein mit Grillfleisch beladener Lkw zwischen Großenkneten und Ahlhorn von der Fahrbahn ab und kippte um. Der 44 Jahre alte Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und kam in ein Krankenhaus. Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn nach Osnabrück in dem Bereich bis in die Nacht gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.04.2020 | 06:00 Uhr