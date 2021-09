Stand: 22.09.2021 08:02 Uhr A27: 70-Jähriger fährt ungebremst auf Lkw auf - und stirbt

Auf der A27 in der Nähe von Cuxhaven ist in der Nacht zu Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 70-Jährige war laut Polizei kurz vor der Anschlussstelle Altenwalde aus zunächst unbekannten Gründen fast ungebremst auf einen Lkw aufgefahren. Der Lkw stürzte um und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Liegen. Das Auto des 70-Jährigen kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen, der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 50-jährige Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven ist wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde noch gesperrt.

