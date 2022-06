Stand: 03.06.2022 07:29 Uhr A1 bei Emstek: Lkw fährt auf Wohnmobil auf - fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) auf der Autobahn 1 sind fünf Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Lkws erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Der Mann war gegen 17.10 Uhr nahezu ungebremst auf ein Wohnmobil aufgefahren, das am Stauende stand. Durch die Wucht des Aufpralls schob er das Wohnmobil mit seinem Fahrzeug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Anschließend prallte der Lkw auf dem rechten Fahrstreifen mit einem langsam fahrenden Auto zusammen, das vor dem Wohnmobil stand. Die Stahlplatten auf der Ladefläche durchdrangen die Wand des Sattelanhängers und schoben sich zwischen Fahrerkabine und Fahrgestell. Hierdurch kippte die Kabine leicht nach vorn. Der Lkw-Fahrer verließ die Fahrerkabine schwer verletzt. Ein Ehepaar im Alter von 62 und 65 Jahren, das im Wohnmobil gefahren war, erlitt leichte Verletzungen. Ein Ehepaar im Alter von 43 Jahren, das sich im Auto befunden hat, wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die A1 wurde in Richtung Hamburg ab der Anschlussstelle Cloppenburg bis Mitternacht gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.06.2022 | 06:30 Uhr