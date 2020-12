Stand: 26.12.2020 14:52 Uhr 82-jährige Autofahrerin übersieht Wagen - Ehemann stirbt

Bei der Kollision zweier Pkw in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) ist ein 83-jähriger Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Verursacht wurde der Unfall laut Polizei von der 82 Jahre alten Ehefrau des Mannes. Sie saß am Steuer des Wagens, er war Beifahrer. Die Frau hatte am Freitag beim Abbiegen auf einer Kreuzung einen Pkw übersehen, der Vorfahrt hatte. Die Polizei geht davon aus, dass sie durch die tief stehende Sonne geblendet wurde. Durch den Zusammenprall wurde das Auto der 82-Jährigen in eine Hecke geschleudert und beschädigt. Sie selbst wurde leicht verletzt, ebenso wie der 39-jährige Fahrer und die 29-jährige Beifahrerin des anderen Wagens. Der 83-Jährige wurde dagegen so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb.

