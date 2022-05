Stand: 27.05.2022 16:49 Uhr 74-jähriger Pedelec-Fahrer kommt bei Unfall ums Leben

Der Fahrer eines Pedelecs ist in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 74-Jährige am Freitag auf einem Geh- und Radweg unterwegs. In der Höhe einer Einmündung zu einem Gewerbegebiet geriet er offenbar plötzlich auf die Straße. Ein 41-jähriger Autofahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Das Auto kam von der Straße ab, rutschte in einen Graben und prallte gegen einen Zaun. Der Pedelec-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle waren auch Notfallseelsorger im Einsatz.

