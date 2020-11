Stand: 26.11.2020 21:27 Uhr 62-jährige Beifahrerin stirbt bei schwerem Unfall auf B213

Auf der B213 bei Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) ist am Donnerstag eine 62-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen. Sie war laut Feuerwehr mit einem 52 Jahre alten Fahrer in einem Auto unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit mindestens einem anderen Fahrzeug kam. An dem Unfall waren laut Feuerwehr auch ein Bulli und ein Lkw beteiligt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war am Abend noch unklar. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehren Emstek und Cloppenburg waren nach eigenen Angaben mit rund 40 Kräfte im Einsatz.

VIDEO: Ahlhorn: Beifahrerin stirbt bei schwerem Unfall (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.11.2020 | 06:30 Uhr