Stand: 27.06.2022 12:29 Uhr 50.000 Euro Schaden: Hund sorgt für Unfall auf A1

Ein Hund hat auf der A1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) für einen Verkehrsunfall gesorgt. Laut Polizei war der Hund in der Nacht zu Montag auf der Autobahn unterwegs, als ein 22-jähriger Autofahrer versuchte, dem Tier auszuweichen und dabei mit einem Lkw kollidierte. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstanden an Auto und Lkw Schäden von insgesamt 50.000 Euro. Beamte fingen den Hund später in der Nähe des Autobahndreiecks Ahlhorn auf dem Seitenstreifen ein. Anhand des Registrier-Chips kam heraus, dass das Tier offenbar von einem Grundstück in Wildeshausen ausgebüxt war.

