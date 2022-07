Stand: 11.07.2022 15:44 Uhr 50-jähriger Taucher stirbt im Kreidesee in Hemmoor

Bei einem Tauchgang im Kreidesee in Hemmoor ist ein 50 Jahre alter Taucher tödlich verunglückt. Der Mann war am Sonntagnachmittag zusammen mit seiner Ehefrau in dem See im Landkreis Cuxhaven unterwegs. Beim gemeinsamen Auftauchen verloren sich die beiden in einer Tiefe von sechs bis acht Metern aus den Augen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Rettungskräfte hätten den Taucher schließlich leblos in 50 Metern Wassertiefe gefunden. In der ehemaligen Kreidegrube kommt es immer wieder zu tödlichen Taucherunglücken.

