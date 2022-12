Stand: 17.12.2022 16:32 Uhr 200.000 Euro Schaden bei Brand in Lohne

In Lohne im Landkreis Vechta ist beim Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer mit starker Rauchentwicklung sei am Sonnabend offenbar in einem Lager- und Büroraum ausgebrochen, der zu einem kleinen Verbrauchermarkt gehörte.

VIDEO: Brand in Lohne verursacht hohen Schaden (1 Min)

