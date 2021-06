Stand: 09.06.2021 10:34 Uhr 2.000 Liter Gülle ergießen sich bei Oldenburg auf die A29

Auf der A29 bei Oldenburg sind am Mittwochvormittag rund 2.000 Liter Gülle auf die Fahrbahn geflossen. Nach Angaben der Autobahnpolizei hatte sich bei einem Laster aus dem Landkreis Vechta das Überdruckventil gelöst. Um die Gülle zu beseitigen, musste der Hauptfahrstreifen an der Anschlussstelle Sandkrug Richtung Oldenburg gesperrt werden. Die restliche Gülle aus dem betroffenen Lkw wurde in einen weiteren Tankauflieger umgepumpt. Wie die Polizei weiter mitteilte, musste später auch der eingesetzte Streifenwagen gereinigt und ausgiebig gelüftet werden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.06.2021 | 09:30 Uhr