19-Jähriger prallt in Lastrup mit Fahrzeug in Gaststätte

Ein 19 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Sonntag in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) einen schweren Unfall verursacht. Der Mann war gegen Mitternacht aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Höhe der Kirche verunglückt, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Straßenschild, drei großen Steinen und prallte in eine Gaststätte. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks und Feuerwehrleute müssen das schwer beschädigte Gebäude abstützten. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 50.000 Euro.

