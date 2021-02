19-Jährige "verkauft": Mehrjährige Haftstrafe für Haupttäter Stand: 26.02.2021 13:12 Uhr Das Landgericht Verden hat zwei Männer wegen Menschenhandels verurteilt. Die von ihnen "verkaufte" 19-jährige Prostituierte war von ihrem neuen Zuhälter in der Weser ertränkt worden.

Der 21-jährige Haupttäter muss für vier Jahre und drei Monate in ein Jugendgefängnis. Das Landgericht Verden ordnete zudem an, dass der junge Mann wegen seiner Drogensucht in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Sein 26-jähriger Komplize erhielt wegen Beihilfe zum Menschenhandel ein Jahr und drei Monate auf Bewährung. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Frau kurz nach "Verkauf" ertränkt

Das Duo hatte die psychische kranke Frau zunächst an Freier vermittelt. Im Frühjahr 2020 verkauften sie ihr Opfer dann für 2.000 Euro an zwei Männer. Diese sollen sie im vergangenen April an eine Betonplatte gefesselt in der Weser bei Balge im Landkreis Nienburg ertränkt haben. Der mutmaßliche Grund: Sie war zu krank, um als Prostituierte für sie weiterarbeiten zu können. Die beiden Männer sowie eine Frau müssen sich in einem anderen Prozess für diesen Mord ebenfalls vor dem Landgericht Verden verantworten.

