Stand: 17.08.2020 09:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

100 Helfer retten Fische aus dem Sandwater

Tausende Fische sind am Sonntag aus dem Sandwater bei Ihlow umgesiedelt worden. Rund 100 Helfer waren nach Angaben von Ortsbürgermeister Arno Ulrichs (UWG) an der Aktion in dem See im Landkreis Aurich beteiligt, unterstützt wurden sie von der örtlichen Feuerwehr. Die Helfer fingen die Fische lebend ein und setzten sie in andere Gewässer und Kanäle um. Die Umsiedlung war nötig geworden, weil das Naturschutzgebiet auszutrocknen droht. Die Wasserstände seien "massiv abgesunken", sagte Ortsbürgermeister Ulrichs. Grund seien sowohl fehlende Niederschläge als auch die anhaltende Hitze. "So ist das Wasser für die verbliebenen Fische sehr knapp geworden." Der flache Niedermoorsee ist derzeit nur noch 50 mal 50 Meter groß.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.08.2020 | 13:30 Uhr