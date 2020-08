Stand: 19.08.2020 07:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Warnstreiks bei Harry Brot im Heidekreis

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat zu Warnstreiks beim Großbäcker Harry Brot in Soltau und Schneverdingen (beide Heidekreis) aufgerufen. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Gewerkschaft fordert demnach 6,2 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Löhne und Gehälter sollten für mindestens ein Jahr um mindestens 190 Euro steigen. Der Arbeitgeber habe laut NGG-Geschäftsführer Steffen Lübbert bisher kein Angebot vorgelegt. Seit 1688 gibt es Harry Brot im Heidekreis. Nach Angaben der NGG sei dort noch nie gestreikt worden. Die Gewerkschaft bestreikt bundesweit verschiedene Großbäckereien. Deren Verband reagierte mit Unverständnis. Heute soll in Soltau und am Freitag in Schneverdingen die Arbeit niedergelegt werden. An beiden Standorten zusammen arbeiten 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

