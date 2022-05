Waldbrandgefahr: In der Ostheide ist Warnstufe 5 ausgerufen Stand: 10.05.2022 12:51 Uhr Niedersachsen drohen angesichts anhaltender Trockenheit Waldbrände. In weiten Teilen des Landes gelte laut Deutschem Wetterdienst Warnstufe 3. In der Ostheide ist sogar Warnstufe 5 ausgerufen.

Aufgrund des Risikos appelliert Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Dienstag, in den Wäldern geltende Regeln strikt einzuhalten. "Denken Sie vor allen Dingen daran, dass die Zufahrtswege zu den Wäldern für Feuerwehrfahrzeuge frei bleiben", sagte die Ministerin laut einer Mitteilung. "Es reicht die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe und alles steht in Flammen." Ein Großteil der Brandursachen in niedersächsischen Wäldern sei menschengemacht, so die Ministerin.

VIDEO: Steigende Waldbrandgefahr: Neue Löschfahrzeuge für Feuerwehr (01.04.2022) (1 Min)

Otte-Kinast verspricht, Ausrüstung zu modernisieren

Otte-Kinast kündigte zugleich die Anschaffung neuer mobiler Transportbehälter zur Betankung von Löschfahrzeugen in der Lüneburger Heide an. Zudem werde das kameragestützte Waldbrandfrüherkennungssystem in der Region modernisiert, hieß es. Rund 24 Prozent der Fläche des Landes Niedersachsen sind mit Wald bewachsen.

